Alkollü sürücü, yola sığmayınca kaza yaptı

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iddiaya göre alkollü sürücünün kullandığı kamyonet yoldan çıkarak devrildi.

Kaza, Aydın-Muğla Karayolu üzeri Hallaçlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın'dan Çine istikametine seyir halinde olan 06 BUS 278 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki su drenaj kanalına devrildi. Kamyon sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan alkol kontrolünde kamyon sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.