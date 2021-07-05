Alkollü vatandaş Türk bayrağıyla birlikte kendini yakmaya çalıştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü bir vatandaş üzerine astığı Türk bayrağı ile benzin döküp kendini yakmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine alkollü vatandaş polis ve bekçiler tarafından gözaltına alındı.

Olay, İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.İ. isimli alkollü bir vatandaş yolda yürüdüğü esnada elindeki benzin bidonunu üstüne boşalttı. Üzerindeki Türk bayrağı ile kendisini yakmaya çalışan alkollü vatandaş çevredeki vatandaşlar tarafından engellendi. Aşırı alkollü olan S.İ., kaçmaya çalışırken Atatürk Bulvarı üzerinde polis ve bekçiler tarafından gözaltına alındı. Şahsın üstündeki bayrak polis tarafından çıkarılarak muhafazaya alındı. Ekipler tarafından karakola götürülen alkollü şahsın daha önce de eline aldığı bıçakla kendine zarar verdiği öğrenildi.