Alkollü vatandaşın bir gecede yapmadığı kalmadı

Kuşadası'nda bir restoranda yaşadığı hesap tartışmasının ardından hesabı ödememek için denize atlayan alkollü şahıs bu olaydan 5 saat sonra başka bir olaya daha karıştı. İlçeyi ayağa kaldıran adam, bu defa bindiği bir ticari taksiyi kaçırdı. Uzun kovalama sonucu yakalanan şahıs yeniden gözaltına alındı.

Denizden sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan ve ifadesinin alınmasının ardından serbest kalan Zafer S., bu kez Kuşadası Setur Marina taksi durağına gitti. Burada da taksiciler ile tartışan ve bir kişiyi darp eden Zafer S., daha sonra 09 T 4281 plakalı ticari bir taksiyi kaçırdı. Polise haber verilmesinin ardından polis ile arasında başlayan kovalamaca sırasında defalarca trafiği tehlikeye düşürerek bariyerlere çarptı. Marina önünde başlayan ve sahil bandı üzerindeki Atatürk Bulvarı'ndan Kadınlar Denizi Mahallesi'ne kadar devam eden filmleri aratmayan kovalamaca sırasında bir otelin demir güvenlik kapısını da kırarak otelin bahçesine giren Zafer S. burada gidecek yol bulamayınca peşinden gelen polisler tarafından yakalandı. Aşırı derecede alkollü olduğu ortaya çıkan Zafer S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

5 saat önce hesaba itiraz edip, denize atlamıştı

Bu arada, Kuşadası'na kabus dolu bir gece yaşatan Zafer S. isimli kişinin bir restoranda yaşadığı hesap tartışmasının ardından hesabı ödememek için denize atlayan ve kendisini Fatih olarak tanıtan kişi olduğu ortaya çıktı. Gerçek isminin Zafer S. olduğu ortaya çıkan alkollü vatandaş, 5 saat öncede başka bir olaya karışmıştı. Kuşadası Limanı girişindeki bir restoranda hesabı ödememek isteyen ve garsonlarla tartışan Zafer S., daha sonra aldığı alkolün de etkisiyle denize atlamış ve Kuşadası Körfezi'nden Sisam Adası'na doğru yüzmeye başlamıştı. Polisin haber vermesiyle olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri ortalığı ayağa kaldıran vatandaşı güçlükle ikna ederek, kıyıya çıkarmıştı. Kendisini Fatih olarak tanıtan alkollü vatandaş restoran sahiplerinin şikayetçi olmaması üzerine serbest kalmıştı.