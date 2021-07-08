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Almanya İzmir Başkonsolosu Wolter, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Almanya İzmir Başkonsolosu Dr.

Detlev Wolter Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.



Ticaret, turizm, kültür gibi konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Almanya ile Türkiye ilişkileri de konuşuldu. Görüşmede Aydın'ın Almanya ile ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için teşvik edici adımlarla ilgili karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Başkan Çerçioğlu, Başkonsolos Wolter'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, Başkonsolos Wolter de Başkan Çerçioğlu'na başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

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