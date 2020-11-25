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Alparslan Türkeş 103. doğum yıldönümünde Kuşadası'nda anıldı

MHP’nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 103.

MHP'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 103. doğum gününde Kuşadası'nda anıldı ve lokma hayrı yapıldı. Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi'nde Davutlar Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinliğe MHP Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan ve ilçe yöneticileri ile Davutlar Ülkü Ocağı Başkanı Can Karabağ ve ocak yönetim kurulu üyeleri katıldı. Etkinlikte konuşan MHP Kuşadası ilçe Başkanı Murat İnan, “ Böylesine önemli günde lokma hayrını gerçekleştiren başta Davutlar Ülkü Ocakları Başkanımız Can Karabağ Beyefendi olmak üzere tüm yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Merhum Başbuğumuzu 103. doğum gününde bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum “ dedi.

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