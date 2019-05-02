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Alt geçide sıkışan kamyon uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Aydın’da yüksekliği hesaplayamayan bir sürücü kamyonunu alt geçide sıkıştırdı.

Aydın'da yüksekliği hesaplayamayan bir sürücü kamyonunu alt geçide sıkıştırdı. Kamyonun alt geçide sıkışması nedeniyle yol trafiğe kapanırken, kamyon uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı alt geçitten kurtarılarak yol trafiğe açıldı.


İlginç olay Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana geldi. Yönetimindeki kamyon ile Hürriyet Caddesi üzerinden Nazilli Şehir merkezine girmek isteyen bir sürücü yüksekliği hesaba katmadan alt geçide dalınca kamyon bir anda karayolu ile tren yolu arasında sıkıştı. Ne ileri gidebilen ne de geri çıkabilen kamyon, uzun uğraşlar sonucu kurtarılırken yol yeniden trafiğe açıldı.

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