Altaş Denizlispor: 5 - Efeler 09 SFK: 3

Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile karşı karşıya gelirken, müsabaka Altaş Denizlispor'un 5-3 üstünlüğü ile sona erdi.

Denizlispor Tesisleri'nde oynanan maçta her iki takım da Kahramanmaraş merkezli 10 ilde gerçekleşen depremde, hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. İlk yarısı 2-2 sona eren mücadelede Efeler 09 SFK sahadan 5-3'lük skorla mağlup ayrıldı. Yeşil beyazlı ekibin gollerini, 32'nci dakikada Umut Kaya'nın asistinde Mehmet Bektaş, 40'ıncı dakikada Mehmet Bektaş'ın asistinde Emre Akbulut ve 66'ncı dakikada Uğur Çetinkaya'nın asistinde yine Emre Akbulut kaydetti.

Efeler 09 SFK Kulüp Başkanı Eymen Atay karşılaşmayı Denizlispor Kulüp Başkanı Mehmet Uz ve Teknik Direktör Giray Bulak ile birlikte izledi.