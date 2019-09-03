'Altın Güvercin' 6 yıl aradan sonra yeniden kanatlandı

Türkiye'nin pop müzik alanında geleneksel tek beste yarışması olan “Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması” ve festivali 6 yıl aranın ardından Kuşadalılar, tatilciler ve müzikseverler ile yeniden buluştu.

Kuşadası Belediyesi tarafından 2-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Altın Güvercin Beste Yarışması, yenilenen formatı ve zengin içeriği ile Kuşadalılara ve ziyaretçilere kültür-sanatla dolu 6 gün yaşatacak.

Kuşadası'nda 6 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen "Altın Güvercin Beste Yarışması" 19.30'da kortej yürüyüşü ile başladı. Kuşadası Atatürk Bulvarı Kısmet Otel kavşağından başlayan ve karnaval havasında gerçekleşen korteje Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Evrim Karakoz, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 160 sivil toplum örgütü temsilcileri, animasyon grupları, okul bandoları, amatör spor kulüplerinin de yer aldığı festival korteji, çalınan müzikler eşliğinde Atatürk Bulvarı ile İnönü ve Sağlık caddeleri güzergahını takip ederek Balıkçılar Meydanı'na kadar yaklaşık 8 kilometrelik bir güzergahta yürüdü. Yaklaşık 1 saat süren kortej yürüyüşü sırasında dans grupları ve animasyon ekipleri de ilginç kostümleriyle çeşitli gösteriler sunarak yürüyüşe renk kattı. Korteje vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Kortejin geçtiği güzergahta evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan Kuşadalılar, alkışlarla tempo tutup kalabalığa destek verdi.

Balıkçılar Meydanı'nda sona eren kortejin ardından Başkan Ömer Günel, vatandaşlara bir konuşma yaptı. Altın Güvercin Beste Yarışması'nı yeniden Kuşadası'na kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Günel, “Altın Güvercin Beste Yarışması Kuşadası'na mal olmuş önemli bir markadır. Uzun yıllardır farklı nedenlerden dolayı düzenlenmeyen bu değeri yeniden gerçekleştirmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Kuşadası 6 gün boyunca sanata ve sanatçıya doyacak. Kuşadası için büyük önem taşıyan bu organizasyonu gerçekleştirmemize büyük katkı sunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca böyle önemli bir günde yanımızda olan CHP Aydın milletvekillerimiz Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız, Didim Belediye Başkanımız Deniz Atabay ve Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan'a ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Altın Güvercin Beste Yarışması festivalimiz boyunca halk konserlerimizin yanı sıra kitap nostalji ve plak günleri sergisi, ünlü yazarlarımızın imza günleri, Barış Manço 7'den 70‘e fotoğraf sergisi gibi etkinliklerde sizleri bekliyor olacak. Bugünleri başarmamda en büyük destekçim olan Kuşadası halkına bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Kortejin ardından tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nda Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması açılış kokteyli yapıldı. Osmanlı döneminden kalan 6 asırlık tarihi Kervansaray'da Hollywood gala gecelerini aratmayan bir gece yaşandı.

Türk pop müziğinin efsanelerinden biri olan Alpay gece sonunda davetlilere unutulmaz bir konser verdi. Sevilen parçalarını seslendiren Alpay, bu yıl Barış Manço onur ödülüne layık görüldü. Ünlü sanatçı onur ödülünü 7 Eylül Final gecesinde alacak.

Açılış kokteylinde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “85 yılında bu yarışma hayata geçerken bu konuda iki önemli karar verici vardı. Bunlardan birisi, bugün işleri sebebiyle aramızda olamayan geçmiş dönem belediye başkanımız Sayın Engin Berberoğlu ve yine bu organizasyonun tüm mutfağını hazırlayan üstadımız Ali Rıza Türker. Zamanında oldukça başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş ve turizmin başkenti Kuşadası'na yakışır bir şekilde tanıtımını sağlamış bu organizasyonun tekrar başlangıcını yapıyor olmaktan çok mutluyuz. Bu bizim için çok önemli çünkü 'Kuşadası Altın Güvercin'le Yeniden Kanatlanıyor' diyoruz, çünkü Kuşadası'nın yeniden kanatlanmasını istiyoruz. Eski günlerden daha da ileriye gitmesini, kalitenin konuşulduğu Kuşadası sokaklarına yeniden kavuşmak istiyoruz. Bugün sizlerin de desteğiyle Altın Güvercin'i yeniden hayata geçiriyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen, öncelikle bize maddi manevi desteğini esirgemeyen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun hepinize sevgi ve selamlarını iletiyorum ve huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ediyorum. Hiçbir talebimizi geri çevirmeyen Kuşadası'nın tüm esnafına, otelcilerine, acentalarına, ana sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllar içerisinde Altın Güvercin ve daha birçok organizasyona imza atacağımıza inanıyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma ve bu organizasyonda çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum ve gelecekteki organizasyonlar için yine desteğinizi istiyorum” dedi.

Konser sonunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ünlü sanatçı Alpay'a Altın Güvercin Beste Yarışması'na katılımından dolayı teşekkür plaketi verdi.

İlk kez 1985 yılında düzenlenen ve 21 yıl boyunca Türk müzik tarihinde unutulmaz izler bırakan Altın Güvercin Beste Yarışması için son hazırlıklar tamamlandı. Yıllar içerisinde geleneksel hale gelen Altın Güvercin Beste Yarışması'nı ilk kez Fatih Erkoç “Yol Verin a Dostlar” şarkısı ile kazanmıştı. 21 kez gerçekleştirilen Altın Güvercin Beste Yarışması bu süre içerisinde; Fatih Erkoç dışında Harun Kolçak, Aşkın Nur Yengi, Cem Karaca, Asya, Eda-Metin Özülkü, İzel-Çelik-Ercan, Bora Ayanoğlu, Suavi, Burak Uçkun, Mert Erken, Şebnem Özsaran, Tayfun Duygulu, Işın Karaca, Ferhat Göçer, Burak Uçkun, Caner Yemez, Cem Doğangil, Alper Kömürcü, Hale Özbaş, Nilgün Yavaşoğlu, Nermin Kurban ve Neslihan Demirtaş gibi önemli isimleri Türk müzik dünyasına kazandırmıştı.

Yarışmanın Turhan Yükseler başkanlığındaki, Ali Rıza Türker, Bora Ayanoğlu, Gür Akad, Nino Varon, Tarkan Gözübüyük ve Yusuf Bütünley'den oluşan ön jürisi geçtiğimiz günlerde İstanbul'da toplanarak 2 günlük değerlendirme ile finalistleri belirledi. 2 Eylül akşamı tarihi kervansarayda yapılan açılış kokteylinde ise yarışmacıların final gecesindeki sahne sıralaması kura ile belirlendi.

Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın 7 Eylül'de Kuşadası Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek olan finalin de jürisinde yer alacak isimler de belli oldu. Jüride Ali Rıza Türker, İzzet Öz, Işın Karaca, Doğukan Manço, Ali Rıza Binboga, İlhan Şeşen, Armağan Çağlayan, Volkan Severcan, Yusuf Bütünley, Ömür Gedik ve Kuşadası'ndan Murat Sert ile Hüsnü Öten yer alıyor. Jürinin değerlendirmesi sonucunda birinci olan besteciye Altın Güvercin ve 50 bin TL, ikinci besteciye Gümüş Güvercin ve 30 bin TL, üçüncü besteciye ise Bronz Güvercin ve 20 bin TL para ödülü verilecek.