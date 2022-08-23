Altın Güvercin Beste Yarışması'nın dijital halk oylaması başladı

Türkiye'nin pop müzik alanında düzenlenen ilk ve tek beste yarışması olan 25. Altın Güvercin Beste Yarışması için dijital halk oylaması başladı. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oylamanın ilk gününde 3 bin 840 oy kullanıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde, bu yıl 10-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan 25. Altın Güvercin Beste Yarışması'nın hazırlıkları tüm hızıyla sürerken dijital halk oylaması da başladı. Başvuru yapan 183 beste arasından ön jüri tarafından yapılan teknik ve müzikal değerlendirme sonucunda belirlenen 10 finalist besteyi yarışmanın altinguvercin.com.tr adresli internet sitesi üzerinden dinleyerek oy kullanma olanağı sunan dijital halk oylaması ilk günden büyük ilgi gördü. Oylamanın ilk gününde 3 bin 840 müziksever, finalist besteleri dinleyerek oy kullandı. Telefon numarasına gelen SMS kodu ile giriş yapılan ve sadece 1 kez oy kullanmaya imkân veren dijital oylama, 11 Eylül'de Özer Türk Stadı'nda gerçekleşecek olan büyük final gecesinde, son bestenin seslendirilmesinin ardından büyük jüri üyelerinin değerlendirme süreci ile eş zamanlı olarak sona erecek.

Dijital oylamanın sonuçları 13. jüri olarak değerlendirilecek. Ulusal bir TV kanalından naklen yayınlanacak olan final gecesinde birinci olan beste Altın Güvercin ve 100 bin TL, ikinci olan beste Gümüş Güvercin ve 50 bin TL, üçüncü olan beste ise Bronz Güvercin ve 25 bin TL ile ödüllendirilecek. Yarışmada ayrıca en başarılı yorumcu ödülü de verilecek.