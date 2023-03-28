Altın Güvercin Müzik Parkı, yeşil ile sanatı buluşturuyor

Sanat, spor, eğlence ve yeşili bir araya getirdiği ‘temalı' parklarına bir yenisini daha eklemek için çalışan Kuşadası Belediyesi tarafından Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yapım çalışmaları sürdürülen ‘müzik' temalı Altın Güvercin Müzik Parkı tamamlanma aşamasına geldi. Park, ‘müzik' temasıyla gerçekleşen 3. Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu'na katılan heykeltıraşların eserlerine de ev sahipliği yapacak.

Kuşadası Belediyesi'nin 'Daha Yeşil Bir Çevre' hedefiyle farklı mahallelerde eş zamanlı olarak yürüttüğü park yapım ve yenileme çalışmaları çerçevesinde yaşama geçirdiği temalı parklar ile kente değer ve estetik katmaya devam ediyor. Son 4 yılda İkiçeşmelik ve Kadınlar Denizi mahallelerine ‘futbol' temalı Mehmet Alkışlı Parkı ile Kuşadası Gençlik Spor Parkı'nı, Dağ Mahallesi'ne ‘kitap' temalı Muzaffer İzgü Parkı'nı, Hacıfeyzullah Mahallesi'ne Geri Dönüşüm Parkı'nı, Türkmen ve Kadıkalesi mahallerine ise köpek eğitim parklarını kazandıran Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ‘müzik' temalı Altın Güvercin Müzik Parkı'nın yapımına devam ediyor.

Açık hava sanat galerisi özelliği taşıyacak

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa süre önce başlanan çalışmalar çerçevesinde ilk etapta mevcut park alanı bin 500 metrekare genişletildi. Elektrik ve sulama sistemi döşenerek alt yapısı hazırlanan park alanının 409 metrekaresine begonit taşlarla kaplı bir yürüyüş yolu yapıldı. Kuşadası Belediyesi tarafından kesilmekten kurtarılan 20 zeytin ağacının da dikildiği park alanındaki çalışmalar, ahşap oyun gruplarının, çocuklar için kum havuzunun ve spor aletlerinin yerleştirilmesi ile sürecek. Ayrıca eski basketbol sahası yenilenerek daha modern ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulacak. Bu yıl 6 ülkeden 11 heykeltıraşın katılımıyla düzenlenen 3. Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu'nun ardından ortaya çıkan müzik temalı heykellerin de sergileneceği Altın Güvercin Müzik Parkı, bu yönüyle açık hava sanat galerisi özelliği taşıyacak.

"Sabırsızlıkla bekliyoruz"

Kadınlar Denizi Mahallesi'nde ikamet eden ve Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan yeni park ve yeşil alan çalışmalarını beğendiğini belirten Zeynep Tuncer, “Belediyemiz çok güzel çalışmalar yürütüyor. Yeni yapılan parkları çok beğeniyoruz. Çocuklarımızın oynayacağı, spor yapabileceğimiz ve ailemizle vakit geçirebileceğimiz yeni alanlar sunuluyor. Altın Güvercin Müzik Parkı da sanatla yeşilin bir arada olduğu, ruhumuzun dinlendiği bir alan olacak gibi duruyor. Sabırsızlıkla bekliyoruz ve Kuşadası Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyoruz” dedi.