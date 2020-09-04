Altın Güvercin pandemi tedbirleri kapsamında kanatlanıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde 4-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 23. Altın Güvercin Beste Yarışması, sıkı koronovirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşecek. Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da, 5 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan Berkay konseri ile 6 Eylül tarihinde Erol Evgin'in katılımıyla gerçekleşecek olan Büyük Final Gecesi'ne en fazla 800 izleyici katılabilecek. HES kodu bulunmayan izleyiciler amfi tiyatroya alınmayacak.

Koronavirüs salgının artış göstermesi Kuşadası Belediyesi'ni de harekete geçirdi. Pandemi sürecinin başından itibaren toplum sağlığını korumaya yönelik yürüttüğü çalışmalar ve aldığı önlemlerle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, yarın başlayacak ve 6 Eylül'de düzenlenecek olan final gecesi ile sona erecek olan 23. Altın Güvercin Beste Yarışması öncesinde sıkı tedbirler aldı. İlk olarak yarışmanın startının verileceği basın toplantısının yeri değiştirildi. 4 Eylül'de düzenlenecek olan basın toplantısı İbramaki Sanat Galerisi'nden Kervansaray'a alınırken, yarışma kapsamında düzenlenecek konserlere ise izleyici sınırı getirildi.

Titizlikle yapılan değerlendirme neticesinde alınan karara göre, 2 bin 500 kişi kapasiteli Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da, 5 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan Berkay konseri ile 6 Eylül tarihinde yarışmanın Onur Ödülü sahibi olan ünlü pop müzik sanatçısı Erol Evgin'in katılımıyla gerçekleşecek olan Büyük Final Gecesi'ne en fazla 800 izleyici katılabilecek. HES kodu bulunmayan izleyiciler amfi tiyatroya alınmayacak. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerekli hijyenin ve dezenfeksiyonun sağlanacağı amfi tiyatroda organizasyon boyunca sosyal mesafe kuralı titizlikle uygulanacak ve maske kullanımı denetlenecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandemi koşullarına rağmen coşku ve heyecanın kesintiye uğramaması adına Altın Güvercin Beste Yarışması'nı düzenlediklerini belirterek “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs vakalarının artış eğiliminde olması toplum sağlığımızı korumak adına bizleri ne yazık ki sıkı önlemler almak durumunda bıraktı. Altın Güvercin sevincini ve heyecanını tüm hemşehrilerimizle birlikte yaşamak isterdik. Ancak her zaman dile getirdiğimiz gibi her şeyin başında sağlık geliyor. Bu nedenle Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamındaki konserimizi ve final gecemizi koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralı doğrultusunda 800 kişilik bir izleyici kitlesi ile gerçekleştireceğiz. Bu konuda vatandaşlarımızın anlayışına sığınıyor, önümüzdeki sağlıklı ve güzel yıllarda nice organizasyonda buluşmayı temenni ediyorum” dedi.