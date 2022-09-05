Altın Güvercin, yeniden evine döndü

Türkiye'nin pop müzik alanında düzenlenen ilk ve tek beste yarışması olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın büyük final gecesi, uzun bir aranın ardından yeniden Özer Türk Stadı'nda gerçekleşecek.

Finalistlerin büyük jüri karşısında performans sergileyeceği gecede sesi ve yorumuyla Türk pop müziğinin en sevilen isimleri arasında yer alan Sertab Erener sahne alacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından, bu yıl 25. kez düzenlenecek olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması için geri sayım başladı. Yarışma ile ilgili hazırlıklar son sürat devam ederken 11 Eylül'de büyük final gecesinin yapılacağı Özer Türk Stadı da organizasyona hazırlanıyor.

Kuşadasıspor'un 3. Lig'e yükselmesinin ardından Kuşadası Belediyesi tarafından sürdürülen bakım ve onarım çalışmaları ile bütünüyle yenilenen ve geçtiğimiz hafta sonu Kuşadasıspor'un galibiyeti ile sonuçlanan Kuşadasıspor-Kahramanmaraşspor maçına ev sahipliği yapan Özer Türk Stadı, yıllar sonra yeniden ev sahipliği yapacak olduğu Altın Güvercin Beste Yarışması'na göre düzenleniyor. Çatısı geçtiğimiz yıl, çimleri ise geçtiğimiz ay yenilenen Özer Türk Stadı, alt yapısı, aydınlatmaları, seyirci tribünleri, lavaboları, giriş çıkış alanları ve çevre düzenlemesi ile dev organizasyon Altın Güvercin coşkusunu kitlesel olarak yaşatmak için hazır hale getiriliyor.

Final Gecesi Sertab Erener Sahne Alacak

25. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın büyük final gecesi, 11 Eylül Pazar günü saat 21.00'de finalistlerin büyük jüri karşısında canlı performanslarını sergilemeleri ile başlayacak. Jüri tarafından yapılan değerlendirmeye dijital oylamanın sonuçlarının da eklenmesiyle dereceye giren besteler ve beste sahipleri belirlenecek. Ardından ödül töreni gerçekleşecek. Birinci olan beste sahibine Altın Güvercin ve 100 bin lira para ödülü verilirken, ikinci olan besteye Gümüş Güvercin ve 50 bin lira para ödülü, üçüncü olan beste sahibine ise Bronz Güvercin ve 25 bin lira para ödülü verilecek. Ödül töreninde ayrıca yarışmanın onur konuğu olan pop müzik sanatçısı Fatih Erkoç'a KUSAV Onur Ödülü takdim edilecek. Büyük final gecesi ünlü pop müzik sanatçısı Sertab Erener konseri ile sona erecek. Final gecesi bir TV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 25'incisini düzenlemekten büyük bir mutluluk duydukları Altın Güvercin Beste Yarışması'nı özellikle Özer Türk Stadı'nda gerçekleştirmek istediklerini belirterek “Uzun yıllar boyunca Özer Türk Stadyumu'nda büyük ve kitlesel bir katılımla düzenlenen Altın Güvercin, çeyrek asırlık yolculuğunun sonunda yeniden evine döndü. 11 Eylül'de tüm hemşehrilerimizi Altın Güvercin coşkusunu hep birlikte yaşamaya davet ediyorum” dedi.