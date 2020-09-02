Altın Güvercin'de tüm hazırlıklar tamamlandı

Türkiye'nin pop müzik alanında geleneksel tek beste yarışması olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'na saatler kala heyecan dorukta. Bu yıl 4-6 Eylül tarihleri arasında 23'üncü kez düzenlenecek olan Altın Güvercin Beste Yarışması için internet sitesi üzerinden gerçekleşen dijital oylama yoğun ilgi görürken hazırlıklar da tamamlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat Tanıtım Vakfı tarafından düzenlenecek 23. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması için geri sayım başladı. 4 Eylül'de İbramaki Sanat Galerisi'nde gerçekleşecek “Dünden Bugüne Altın Güvercin” isimli bir fotoğraf sergisi ile başlayacak olan yarışma kapsamında 5 Eylül'de sevilen pop müzik sanatçısı Berkay saat 21.00'de Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da bir konser verecek. Gelenekselleşen Onur Ödülü”nü bu yıl KUSAV Onur Ödülü adıyla alacak olan ünlü pop müzik sanatçısı Erol Evgin, yarışmanın 6 Eylül'de Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek olan final gecesinde sevilen şarkıları ile Kuşadalılar'la buluşacak.

Final gecesinde, ön jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen 10 finalist, bestelerini final jürisinin önünde seslendirecek. Besteler bu yıl yapılan bir değişiklikle yarışma büyük orkestrası eşliğinde canlı olarak değil, uluslararası pek çok profesyonel organizasyonda olduğu gibi half playback olarak sahnelenecek. Finalistleri canlı olarak dinleyerek oy verecek olan 12 final jürisine ek olarak www.altinguvercin.com.tr adresi üzerinden yapılan dijital oylamanın sonucu 13. jüri olarak toplama dâhil edilecek. Final jürisinde Okan Bayülgen, Tuna Kiremitçi, Berkay, Ahmet Güvenç, Ali Rıza Türker, Cihan Okan, Metin Özülkü, Şebnem Özsaran, Güliz Ayla ve Mehtap Meral yer alacak. Sonuçlar, Halk TV'den canlı olarak yayınlanacak final gecesinde açıklanacak ve ödüller sahiplerine halkın huzurunda verilecek. Değerlendirme sonucunda birinci olan besteciye Altın Güvercin ve 50 bin TL, ikinci besteciye Gümüş Güvercin ve 30 bin TL, üçüncü besteciye ise Bronz Güvercin ve 20 bin TL para ödülü verilecek. Altın Güvercin Beste Yarışması, pandemi tedbirleri doğrultusunda sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uygun bir biçimde gerçekleşecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nın en önemli marka organizasyonu olan Altın Güvercin Beste Yarışması'nı 6 yıllık aranın ardından ikinci kez yaşama geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “Düzenlendiği yıllar boyunca kentimize büyük bir değer katmış ve tanıtımına büyük katkı sunmuş Altın Güvercin Beste Yarışması'nı bu yıl pandemi koşullarına rağmen gerçekleştiriyoruz. Böylesine büyük ve kentimiz açısından önemli bir organizasyonun düzenlenmesine katkı sunan başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu olmak üzere tüm sponsorlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.