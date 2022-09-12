Altın Güvercin'in yeni sahibi Merve Demirci: ‘Türk Pop Müziği'nin en prestijli ödülüne layık gösterilmek mutluluk verici'

Bu yıl 25'inci kez düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nda “Birdenbire Olmaz” isimli beste ile birinci olmaya hak kazanan Merve Demirci, “Türk pop müziğinin tarihsel sürecinde çok önemli bir yere sahip olan Altın Güvercin gibi prestijli bir ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde, düzenlenen 25. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması muhteşem bir final gecesiyle sona erdi. Bu yıl Özer Türk Stadı'nda gerçekleştirilen final televizyon ve radyolardan canlı olarak yayınlandı. Sunuculuğunu Okan Bayülgen'in yaptığı gecede Altın Güvercin ödülünü sözü ve müziği Merve Demirci'ye ait olan, aranjörlüğünü Olcay Demirci'nin yaptığı, Ezgi Gürbüz tarafından yorumlanan “Birdenbire Olmaz” isimli beste almaya hak kazandı. Merve Demirci, 100 bin TL'lik para ödülünü Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun elinden aldı.

Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nda birinci olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Merve Demirci, “Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, düzenlendiği ilk yıldan itibaren Türk pop müziğine Fatih Erkoç, Aşkın Nur Yengi, Cem Karaca, Harun Kolçak gibi pek çok değerli ismi kazandırmış ve 36 yıllık geçmişe sahip çok önemli bir yarışma. Yarışmanın koordinatörü Ali Rıza Türker, Türkiye'de pop müziğin duayen isimlerinden. Bu denli önemli bir organizasyonda, usta müzik otoritelerinin bulunduğu bir jüri tarafından birinciliğe layık görülmek çok gurur ve cesaret verici. Yarışmanın hayatımda önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyor, yarışmayı yeniden müzik dünyasına kazandıran Kuşadası Belediyesi'ne ve düzenlenmesi sürecine katkı sunan, emek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.