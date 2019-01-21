‘Altın Saat Kulesi' ödülü kırsal kalkınmaya hizmet edenin olacak

Türkiye'nin uluslar arası iftiharı “Altın Saat Kulesi” ödülü bu yıl ‘Yerelde Kırsal Kalkınmaya Hizmete' verilecek. 2018 yılında kanserle mücadeleye verdiği destekten dolayı Fas Kraliçesi Lalla Salma'ya verilen ödülün bu yıl verilecek 63'ncüsü için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun adı öne çıkıyor.

Anadolu Üniversitesi Mezunları Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamayla 23-24 Mart 2019 tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek 13. Altın Saat Kulesi Ödülleri Festivali'nin bu yılki temasının “Yerelde Kırsal Kalkınmaya Hizmet” olarak belirlendiği bildirildi. Açıklamada 63. Altın Saat Kulesi Ödülü'nün sahibini bulacağı festival çerçevesinde çok sayıda etkinlik yapılacağına dikkat çekildi. Kırsal kalkınmada lokomotif olarak görülen tarım ve hayvancılık sektörlerinin öne çıkarılacağı festival, Menderes'te bulunan Atatürk Mesire ve Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek. Festivali bu yıl 7 kuruluştan oluşan komite içinde yer alan Anadolu Üniversitesi Mezunları Derneği, İzmir Konyalılar Derneği ve İzmir Balkan Ülkeleri Tic. Klt. Organizasyonlar Geliştirme Derneği (İZBA) başta olmak üzere çok sayıda STK yürütecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 2006 yılında aldığı ilk ödülden bu yana 12 kez düzenlenen festival ve törenler sonunda ulusal ve uluslar arası olmak üzere toplam 62 adet Altın Saat Kulesi Ödülü, 8 adet de Gümüş Saat Kulesi Ödülü sahiplerini buldu. 12 festivalde 27 ülkeden toplam 763 yabancı konuk ağırlandı.