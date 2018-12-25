Amatör denizci belgesi eğitim ve sınavları başladı

Proje kapsamında, Kuşadası Liman Başkanlığı ve Kuşadası Ticaret Odası'na yapılan yoğun başvurular sonucunda eğitim ve sınavların ilki, bugün yaklaşık 650 kişinin katılımıyla iki grup halinde, Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonunda yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan Hedef 2023, 1 Milyon Amatör Denizci Projesi kapsamında Kuşadası Liman Başkanlığı tarafından verilen eğitimin ardından, yapılan sınavı başarıyla tamamlayanlar 24 metreye kadar özel tekne kullanabilme yeterliliğine sahip olacak. Başvuruların oldukça yoğun olduğu Amatör Denizci Belgesi eğitim ve sınavları devam edecek.