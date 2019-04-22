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Amerikalı milyonerleri taşıyan gemi Kuşadası'na demirledi

Kruvaziyer turizmin başkenti sayılan Kuşadası, Amerikalı milyonerlerin yolculuk ettiği turist gemisini ağırlıyor.


İçinde 684 ABD uyruklu milyonerin bulunduğu Bahama Bayraklı Seven Seas Voyager isimli gemi Kuşadası Limanı'na yanaştı. Gemiden inen turistlerin büyük bölümü otobüslerle Efes Antik Kenti, Meryemana Evi gibi tarihi yerleri gezmeye giderken, bir bölümü de Kuşadası çarşılarında gezmeyi tercih etti. 2019 yılında ilk seferini Kuşadası'na gerçekleştiren Seven Seas Voyager isimli lüks kruvaziyer gemisinin sezon boyunca Kuşadası Limanı'na 7 sefer daha gerçekleştireceği açıklandı.

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