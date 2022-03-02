Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı hakkında bilgilendirme toplantısı KUTO'da yapıldı

Ticaret Bakanlığı destekli iki özel firma işbirliği ile 20-21 Mayıs 2022 tarihlerinde Hollanda'da düzenlenecek olan 'Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı' hakkında bilgilendirme toplantısı, Kuşadası Ticaret Odası'nda gerçekleşti.

KUTO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ın Kuşadası için sağlık turizminin son derece önemli olduğunu dile getirdiği toplantıda konuşan firma yetkililerinden Server Seçer, TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Sektör Meclisinin de destekleriyle Hollanda'da ilk kez düzenlenecek fuarla ilgili; Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek teşvik ve destekler ve katılımcı profili hakkında bilgi verdi.

Fuarda Hollanda'da faaliyet gösteren sağlık turizmi acenteleri, sigorta şirketi yetkilileri ve doktorlar ile fuar katılımcılarını buluşturarak taraflar arasında yeni ticari bağlantılar kurulmasına yönelik görüşmeler yapılmasının ve Hollanda'da yaşayan 500 binin üzerindeki Türk kökenli nüfusun da ana hedef kitleyi oluşturduğunu belirten Server, ayrıca Hollanda'da dijital ve klasik mecralarda yürütülecek tanıtım çalışmaları ile de fuara ilgi duyulmasının sağlanacağını söyledi.

Bilgilendirme toplantısı sonucunda iki firma yetkilileri tarafından katılımcıların soruları cevaplandırılırken, toplantıya Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Divan Üyesi Nurgil Gürcan, Yönetim Kurulu Üyeleri Suat Özdemir, Erdem Dikkaya, Murat Boranalp, TOBB Sağlık Hizmetleri Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Kahveci, TÜRSAB Aydın BTK Başkanı Eda Yurtcan, İtalya Fahri Konsolosu Murat Saraç, acentalar ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalar katıldı.