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Anadolu Yıldızlar Ligi basketbol grup müsabakaları başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup Müsabakaları, Efeler Atatürk Spor Salonunda yapılan açılış seremonisinin ardından Aydın’da start aldı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup Müsabakaları, Efeler Atatürk Spor Salonunda yapılan açılış seremonisinin ardından Aydın'da start aldı.


20-22 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacak olan müsabakalara 10 İlden, 10 kız ve 10 erkek olmak üzere toplamda 20 takım ve 240 sporcu katılacak. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, müsabakalarda mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diledi.

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