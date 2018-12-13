Anadolu Yıldızlar Ligi başlıyor

Anadolu Yıldızlar Ligi voleybol branşında Türkiye'nin belli illerinde gerçekleştirilecek grup müsabakaları ile başlıyor. Kütahya'da 14 – 16 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ANALİG Voleybol müsabakalarında ilimizi temsilen Voleybol Aydın İl Karması takımı temsil edecek.

Adın Voleybol İl Karması takımı Elif Naz Adana, Sıla Yılmaz, İpek Gözmener, Elif Özge Çetin, Şimal Çankaya, Yağmur Yalım, Pınar Güngör, Nazife Yegül, Cemre Çelik, Eylül Işık Demir, Ayşegül Çakmak, Ecesu Bacakcı, Beyza Gültekin ve Cerensu Öztürk'ten oluşuyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Mikail Kavaklı ve Aydın Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu, Aydın'ı Kütahya'da temsil edecek olan Aydın Voleybol İl Karması takımını ve Antrenör Emin Sakman ile Mehmet Aksoy'u Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde Kütahya'ya uğurladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Mikail Kavaklı voleybol takımımıza başarılar diledi ve iyi dereceler ile Aydın'ı temsil edeceklerinin sözünü aldı.

Kütahya'da gerçekleştirilecek Anadolu Yıldızlar Ligi Ege Bölgesi Grup Müsabakalarında Aydın il karma takımı Afyonkarahisar, Bilecik, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak illerinin arasından başarılı dereceler alması neticesinde çeyrek finale çıkma hakkı kazanacak.