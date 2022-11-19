'Anadolu'dan Görsel İzler' Tekstil Park Sanat Galerisi'nde açıldı

Açıldığı günden bugüne kültür ve sanatın merkezi olan Aydın Büyükşehir Belediyesi Tekstil Park'ta yer alan Tekstil Park Sanat Galerisi, kasım ayında ünlü ressam Önder Aydın'ın 'Anadolu'dan Görsel İzler' sergisine ev sahipliği yapıyor.

11 Aralık 2022'ye kadar açık kalacak olan sergi, sanat yazarı İbrahim Karaoğlu'nun küratörlüğünde gerçekleşiyor. Anadolu'nun izlerini, seslerini, renklerini, gelmiş geçmiş kültürlerini düş ve gerçeğin büyüsüyle yansıtan usta ressam Aydın; uluslararası ve ulusal sanat galerilerinde ve fuarlarında eserleri sergilenen sayılı ressamlarımızdan. Aydın; Devlet Resim ve Heykel Yarışmaları, Şefik Bursalı Ulusal Resim Yarışması, Mustafa Ayaz Müzesi Ulusal Resim Yarışması gibi pek çok yarışmalarda seçici kurul üyeliği yaptı.

Önder Yılmaz'ın, başta Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi olmak üzere; Kültür Bakanlığı, Ankara Valiliği, Ordu Valiliği, Kastamonu Valiliği, Gazi Üniversitesi ve Konya Selçuk Üniversitesi Resim-Heykel Müzesi, Çorum Belediyesi Resim Müzesi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Bartın Belediyesi, Ordu Belediyesi, Trabzon Belediyesi, çeşitli bankalar olmak üzere pek çok kurumsal ve özel koleksiyonlar ile Rusya, Amerika, Fransa gibi ülkelerdeki özel koleksiyonlarda çok sayıda eseri bulunuyor.

Uzun yıllar sanat eğitimciliği yapan Önder Aydın, 2006-2012 yılları arasında altı yıl Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Önder Aydın, resimleri hakkında şunları söyledi, “Esin kaynağım 12 bin yıllık Anadolu uygarlıklarının kültür katmanlarıdır. Dünyanın hiçbir toprağında böylesine zengin bir hazine yoktur. Onca uygarlıktan bugüne geriye kalanlar ise tapınaklar, sütunlar, yollar, su kemerleri, seramikler, heykeller, rölyefler, freskolar, mozaikler, altın ve gümüş takılar, eşyalar, mimari yapılar, köprüler olmak üzere on binlerce sayıda eserdir. Nereyi kazsanız altından binlerce yıl öteden gelen ve en küçük bir parçası bile evrensel değere sahip olan eserlere rastlarsınız. Onlar, çok uzaklarda kalmış olan uygarlıkların konuşan dili, parmak izleridir. Benim parmak izlerimi taşıyan resimlerim, aynı zamanda çok uzaklarda kalmış olan o ustaların parmak izlerini de taşıyan birer ortak eserdir.”

Serginin açılışına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın milletvekilleri CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) Başkanı Levent Köylü ve çok sayıda Aydınlı katıldı.