Anaokulu öğrencileri bitkilerle tanıştı

Nazilli'de anaokulu öğrencileri 300 çeşit bitkiyi tanıdı. Bir fidanlıkta işlenen derste minikler keyifli anlar yaşadı.

Nazilli'de hizmet veren özel bir okulda eğitim gören öğrenciler bahar ayının gelmesiyle birlikte doğada yetişen fidanları tanımak için dersi tabiatta işledi. Özel bir fidanlıkta yaklaşık 300 çeşit fidan ile tanışan miniklere ağaç yetiştirmenin önemi de anlatıldı.

“Doğayla barışık bir nesil yetiştirmek istiyoruz”

Doğayla barışık üretken bir nesil yetiştirmenin önemine değinen fidanlığın işletmecisi Burak Özen, kendisinin de aynı zamanda eğitimci odluğunu belirterek “Bağımsız ve özgürlüğün yolu çalışmak ve üretmekten geçer. Bu nedenle çocuklarımızın ekip biçilen fidanları tanıması gerekiyor. Baharın gelmesiyle birlikte doğa uyanıyor ve bitkiler büyüyor” diyerek çocukların küçük yaşlardan itibaren tabiatı tanımasının önemli olduğunu söyledi.