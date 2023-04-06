Anaokulu öğrencileri Polis Haftası'nı kutladı

Aydın Avukat Cevat Aldemir Anaokulu öğrencileri, düzenlenen etkinlikle Polis Haftası'nı kutladı. Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Polis Ekipleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Personellerinin katıldığı etkinliklerde, meraklı çocuklar polislerle keyifli dakikalar geçirdi.

Trafik ekiplerince gerçekleştirilen etkinlikte can güvenliği, kemer kullanımı ve trafik lambaları, işaret ve işaretçileri konusunda sınıflarında eğitim verildi. Asayiş şubenin anlatımıyla, huzur ve güvenin sürdürülebilirliği konusunda yunus polislerince konu anlatımı gerçekleştirildi. Etkinlikte ayrıca yunus polislerin motorlarına binen miniklerin hayalleri gerçekleştirildi.

Program sonunda etkinliğe katılan polislere okul yönetimi tarafından çiçek takdim edildi. Trafik ekiplerinin trafikte güvenli sürüş ve yolculuk, trafik işaret ve işaretçileri konularında ki eğitimlerinden sonra da miniklere madalyon düdükler, balonlar ve trafik boyama kitapları hediye edildi.

Etkinlik ile ilgili okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada “Polis Haftası kutlama programına katılan okul idarecilerimiz, geleceğin teminatı olan çocuklarımıza gönül köprüsü ve güven duygusu aşılayan polislere teşekkür etti. Çocukların Polis Haftası şarkıları ile etkinlik sonlandırılarak, yunus polisleri eşliğinde uygulamalı eğitimler yapılan Avukat Cevat Aldemir Anaokulu'nda, trafik polisleri de tüm etkinliklerde aktif rol aldılar. Çocukların "Büyüyünce biz de polis olacağız" sözleriyle sonlandırılan etkinlik çok verimli geçti” ifadeleri yer aldı.