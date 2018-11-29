Ani ısı değişimi yüz felcine neden olabiliyor

Türkiye'de en fazla ani ısı değişikliğinin yaşandığı illerden biri olan Aydın'da hekimler yüz felcine karşı vatandaşları uyardı. Ani ısı değişimlerinin grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların yanında çok ciddi başka bir tehlike olan yüz felcine de neden olduğunu belirten Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer, “Özellikle erkekler sabah tıraş olup hemen dışarı çıkmasın” uyarısında bulundu.

Yüz felcinin, yüz mimik hareketlerini kontrol eden sinirin fonksiyonunu kaybetmesi sonucunda ortaya çıkan bir durum olduğunu ifade eden Liva Hastanesi başhekimi Dr. Erdal Gezer, yüz felcinin en belirgin bulgusunun bir taraftaki yüz hareketlerinin azalması veya kaybolması olduğunu söyledi.

Yüz felci olan kişilerin kaş kaldırma, göz kapama, diş gösterme, gülme veya yanak şişirme gibi hareketleri yapamayacağını belirten Dr. Gezer, “Gözyaşı ve tükürük salgısının azalması, tat duygusunun bozulması ve gürültüye karşı aşırı duyarsızlık yüz felcinin belirtisi olabilir. Bu bazen çok hafif görülür. Kişi ancak gülünce yüz felci geçirdiğini anlar. Bazen de ağzın bir kenarının sarktığı ve kişinin sürekli ağzından salyalar aktığı ve göz kapaklarının kapanamaması şeklinde belirtilerle görülür. Yüz felcine karşı alınabilecek en etkin önlem yüzümüzü ani ısı değişiminden ve rüzgardan korumaktır. Özellikle motosiklet binenler kışın yzü felcine karşı daha duyarlı olmalıdır” dedi.

“Islak yüzle dışarı çıkmayın”

Özellikle çalışan kadın ve erkeklerin sabah işe yetişme telaşı ile sabah bakımlarını yaptıktan sonra iyice kurulanmadan dışarı çıktığını ve bunun da yüz felcine adeta davetiye çıkardığını kaydeden Başhekim Gezer, “Erkekler tıraştan sonra yüzünü kurulamadan dışarı çıkmasın. Kadın erkek ayrımı gözetmeksizin yüz felcine yakalanmamak için ıslak yüzle soğuk havaya çıkmamak ve sürekli rüzgardan korumak gerekiyor. Ama yüz, biraz ıslanmışsa, terlemişse ya da yağmur yemişse risk artıyor. Bu durumlarda ya yüzü kuru tutmak ya da yüzü açık bırakmamak gerekiyor" şeklinde konuştu.