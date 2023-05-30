Aydın'ın Efeler ilçesinde aniden bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yaklaşık 5 dakika boyunca sağanak şeklinde yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Aydın genelinde son günlerde etkisini gösteren yağmurlar hayatı olumsuz etkilerken Efeler ilçesinde akşam üzeri aniden bastıran sağanak yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yaklaşık 5 dakika süren şiddetli sağanak yağmurda vatandaşlar saklanacak yer ararken kimi vatandaşlar yağmurlu hava karşısında şemsiyelerini yanlarına alarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Bir anda bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakalarken, bazı vatandaşlar kapalı tentelerin altında yağmurun dinmesini bekledi. Yağışların ise yarına kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.