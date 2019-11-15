Anjiyo ve ameliyat bir arada gerçekleşti, hastanın ayağı kesilmekten kurtuldu

Dr. Tünay Kurtoğlu ve ekibi tarafından aynı anda gerçekleştirilen anjiyo ve ameliyatın ardından ileri yaş grubu Fadime Ay'ın ayağı kesilmekten kurtuldu.

Muğla'nın Milas ilçesinden sevk edilerek ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sağ bacak ağrısıyla ve atardamar tıkanıklığı teşhisiyle gelen Fadime Ay, uygulanan yöntemle sağlığına kavuştu. Hastaya uygulanan yöntemle ilgili bilgiler veren Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tünay Kurtoğlu, “Hastamızda pıhtılaşma olduğunu fark ederek hastamıza öncelikle ilaç tedavisi uyguladık ve daha sonrasında da ameliyata aldık. Ameliyatın ardından pıhtının tekrarlamasıyla önce anjiyoya alıp pıhtı eritici ilaçla daha sonra da anjiyo ile stent koyarak bacak damarlarının açılması suretiyle tedavisini yaptık ve sağlığına kavuşturduk” diye konuştu.

“Hem ameliyat hem anjiyo yöntemlerinin beraber kullanılması bazı hastaların tedavisi için büyük önem taşıyor”

Doç. Dr. Kurtoğlu, uyguladıkları yöntemle ilgili bilgiler vererek “ Özellikle atardamar tıkanıklıklarında hem ameliyat hem de anjiyo yöntemlerinin yeri geldiğinde beraber kullanılabilmesi hastaların tedavilerinin tam yapılabilmesi için büyük bir önem taşıyor. Eğer her iki tedavi yöntemini bir arada kullanabiliyorsak kullanabildiğimiz hastalarda sonuca gitmemiz daha kolay oluyor. Hastamız Fadime Ay'da bugün bütün dünyada gerçekleştirilen dünya standartlarındaki bir ameliyatı Hastanemiz imkânlarını kullanarak hastamızı sağlığına kavuşturduk. Tüm dünyada kullanılan yöntemi hastanemizde başarılı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Her iki yöntemin bir arada kullanılmasıyla daha büyük ameliyatlara girmeden hastamızın tedavisini gerçekleştirebildik” diye konuştu.

“ADÜ Hastanesinde ayağım kesilmekten kurtuldu”

Hastanemizde gördüğü tedaviden ve hastane personelinin kendilerine yaklaşımından son derece memnun kaldığını ifade eden 68 yaşındaki Fadime Ay, “İyi ki bu Hastaneye gelmişim. Ayağımı kesip çöpe atacaklardı. Şimdi sağlığıma kavuşmuş olarak ayaklarımın üstüne basarak taburcu oluyorum. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin güler yüzlü personeline teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun” dedi.