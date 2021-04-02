Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Aydın'a ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediyesi heyeti Aydın'da bir takım ziyaretlerde bulundu. Ankara heyeti, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı kırsal kalkınma modelini inceledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma modeli ve hizmetleri Ankara'dan da ilgi gördü. Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin başta kırsal kalkınmadaki çalışmaları olmak üzere Otizm Destek Merkezi ve diğer tesisleri hakkında bilgi edinmek üzere Aydın'a geldi. Heyeti makamında kabul eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Özlem Çerçioğlu, yapılan çalışmalardan elde edilen deneyimleri ve bilgi birikimini tüm kurumlar ile paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Başkan Çerçioğlu, Başkent Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği gibi örnek bir modelin yer aldığını ve kırsal kalkınmada Atatürk'ün bu projesinden ilham aldıklarına dikkat çekti.

Heyet, makam ziyaretinin ardından ilk olarak Sevgi Evleri'nde inceleme yaptı. Sevgi Evleri'nin konukları ile sohbet eden heyet, ilgili personeller tarafından işleyiş hakkında bilgilendirildi. Sevgi Evleri ziyaretinin ardından Otizm Destek Merkezi'ni ziyaret etti. Destek Merkezi'ni ilgiyle inceleyen heyet, sınıfları tek tek gezdi işleyiş hakkında bilgi edindi.

Tarımsal kalkınmada öncü kent

Kırsal kalkınmada öncü rol üstlenen Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin deneme sahaları ve seralarında devam eden ziyaret kapsamında Sultanhisar'daki AYSERA, Yenipazar'daki Yerel Tarım Ürünleri Deneme Sahası ve Bozdoğan'daki Yerel Tarım Ürünleri Serası'nda incelemeler yapıldı. Örnek modellerin çoğalmasında bilgi ve deneyim paylaşımının önemine dikkat çekilen ziyaretlerde seralardaki ürünlerin halk ulaşması ve çiftçilerin ürün yelpazesinin genişletilmesi konuları ele alındı.

Büyükşehir'in hayvancılık projeleri tek tek incelendi

Büyükşehir'in hayvancılık alanındaki yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında incelemelerine devam eden Ankara heyeti; Koçarlı'daki Sakız Koyunu Üretim Çiftliği, Çine'deki Ege Et Fabrikası, İncirliova'daki Çiftçi Merkezi ve 15 şubesi bulunan Halk Ege Et mağazalarının Mimar Sinan Şubesi'ni ziyaret etti.

“ABB'nin tarım ve hayvancılık üzerine kurduğu başarılı bir sistem var”

Aydın ziyareti hakkında bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, “Yaptığımız incelemelerden edindiğimiz izlenimleri Ankara'daki projelerimize yansıtmayı düşünüyoruz. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın özellikle üzerinde durduğu ve Ankara'nın kırsalındaki kalkınmanın, bu incelemelerimizden edindiğimiz deneyimlerle daha kısa sürede ve daha hızlı şekilde olmasını hedefliyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılık üzerine kurduğu başarılı bir sistem var. Kooperatifleşmenin ısrarla desteklemesi ve bu sistemle birleştirilmesi sonucunda aracısız bir işleyiş kurulmuş olması dikkate değerdir. Ziyaretlerimiz esnasında gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.