Ankara'dan Karacasu'ya destek sözü

Ankara'dan heybesi dolu olarak geri dönen Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Kent Meydanı Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan destek sözü aldı.

Bir dizi ziyaretler kapsamında Ankara'ya giden Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, müjdelerle geri döndü. Başkan İnal, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Bekir Kuvvet Erim ziyaretinin ardından Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Karacasu'ya yakışır modern bir kent meydanı için hayata geçirilen projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sunan, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Ankara'dan heybesi dolu döndü. Bakan Kurum'dan destek sözü alan Başkan İnal, Karacasu'ya yakışır kalıcı bir miras bırakmak istediklerini belirtti. Karacasu'nun tarihi ve kültürüne yakışır proje olan Kent Meydanı Düzenlemesini projesini detaylıca inceleyen Bakan Kurum ise bakanlık olarak Başkan İnal'ın yanında olacaklarını ifade etti.

“Kalıcı miras bırakacağız”

Uzun zamandır üzerinde titizlikle durduğu projeyi Bakan Murat Kurum'a anlatan Başkan İnal modern pazar yeri ile projenin daha da modern ve güzel bir hal aldığını dile getirerek “Gecenin geç saatinde gerçekleştirdiğimiz görüşmelerimiz neticesinde Karacasu meydan düzenleme projemiz Bakanımız Murat Kurum tarafından kabul edildi. Bakanımız baya yoğun bir günün ardından bizlere vakit ayırarak bu projeyi her detayı inceledi ve projemizi çok beğendi. Özellikle meydan düzenlemesinde modern Pazar yeri projemizin dikkat çeken noktası. Yaz aylarında serin, kış aylarında ise ısıtma olmasıdır. Bakanımız projemizin titizlikle hazırlandığını görüp, bakanlık olarak gerekli desteğin verileceğini ifade ettiler. Zaten projenin detayların aktarılması adına çizimi gerçekleştiren proje mimarımız da bizimle birlikte sunuma katıldı. İlçemize vermiş olduğu desteklerden ve göstermiş olduğu ilgiden dolayı vatandaşlarımız adına Bakanımıza teşekkür ederim. Memleketimize ilçemize hayırlı olsun. Projemizin zaten çizimi yapılmıştı. Bundan sonraki süreç projeye başlamak ve Allah'ın da izni ile tamamlayıp şirin ilçemize kalıcı bir miras bırakmak” dedi.