Ankaralılar Efeler'in lezzetlerini çok beğendi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından hizmete açılan ve sadece kadınların istihdam edildiği yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda tüketime hazır hale getirilen ürünlerin ünü ilçe sınırlarını aştı.

Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği projeler ile üretimi destekleyen ve üreticilerin yaşamına dokunmayı sürdüren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın kente armağan ettiği yüzde yüz 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası, ilçe tarımına katma değer kazandırmaya devam ediyor.

Efeler Belediyesi'nin kendisine ait tarım arazilerinde özenle yetiştirildikten sonra fabrikada hijyenik koşullar eşliğinde işlenen; enginar, şevketibostan, kestane şekeri, deniz börülcesi, deniz fasulyesi, kaya koruğu, erişte ile konserve haline getirilmiş domates ve biberlerin şöhreti ilçe sınırlarının ötesine ulaştı. Efeler'in doğal, sağlıklı ve besleyici ürünlerinin yeni durağı Ankara oldu. Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'ndan başkente uzanan lezzet yolculuğunda; 16 bin 723 adet ürün başkentin en büyük gıda mağazaları arasında yer alan bir marketin Yenimahalle ilçesindeki şubesinde oluşturulan yöresel lezzetler reyonunda vatandaşların beğenisine sunuldu. Ankaralılar, Efeler'in damak çatlatan ürünlerini çok beğendiğini söyledi.