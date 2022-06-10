Ankara'ya giden Başkan Alıcık'tan “zafer” mesajı

MHP Genel Merkezi'ne giden Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 2023 seçimleri ile ilgili verdiği mesajda “Zafer milli iradenin olacaktır” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ve yönetimi, Ankara'ya giderek MHP Genel Başkanlığı'nı ziyaret etti. MHP Genel Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Edip Semih Yalçın, Sadir Durmaz, Yaşar Yıldırım, İsmail Özdemir, Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan'ı ziyaret eden MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, çalışmaları hakkında genel merkez yönetimine bilgi verdi.

Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Alıcık; “MHP Aydın Teşkilatları olarak 7 Eylül 2022 Aydın kentimizin 100. kurtuluş yılını ve 29 Ekim 2023 Türkiye Cumhuriyeti'mizin 100. yılını, Cumhur İttifakı'nın zaferi ile taçlandırmak istiyoruz. Yürekte olanı görmek için yürekten ilerliyor, yüreğimizle bakıyoruz. Duruşumuzu samimiyet ve sevgiyle pekiştiriyoruz. Mücadelemizi inançla ve iradeyle sürdürüyoruz. Siyasi, ahlaki ve vicdani hiçbir ölçü tanımayan, ilkesi, iradesi ve heyecanı olmayan, yalan, riya ve istismardan başka sermayesi kalmayan, sorunlara başka başkentlerin odağından bakan, siyasi zihniyetlerin maskesini hemşerilerim sandıkta düşürecek ve Cumhur İttifakı'nı destekleyerek Türkiye Cumhuriyeti'mizin geleceğini aydınlatacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin muazzez siyasetini, muhtevalı mesajlarını yüksünmeden hemşerilerimize aktarıyoruz. Hiçbir insanımızı dışlamıyor, hiçbirisini önemsiz görmüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Teşkilatları olarak, bütün imkanlarımızı seferber ederek, geceyi gündüze katarak 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine hazırlanıyoruz. Bu vesile ile “Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” temasıyla Aydın Kentimizde icra ettiğimiz çalışmalarımıza büyük destek veren hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Zafer milli iradenin olacaktır”

Yapılan sahte seçim anketlerini önemsemediklerini ifade eden Başkan Alıcık; “Milliyetçi Hareket Parti'mizin oy oranlarını düşük gösterenlere, siyasetimizi küçümseme hayasızlığına düşenlere, sipariş kamuoyu araştırmalarıyla devamlı itibar cellatlığı yapanlara diyoruz ki, sizler bizi yok sayacaksınız, Allah'ın izniyle, efelerimizin teveccühü ile biz daha çok var olacağız. Biz ankete değil, gönlünü ve yüreğini açan, dudaklarından dua ve destek sözleri tane tane dökülen hemşerilerimizin gönlüne bakıyoruz. 2023 yılında müstesna bir demokrasi şöleni, muhteşem bir cumhur zaferi, Cumhuriyet'in birinci yüzyılı ile birlikte ikinci yüzyılına girişinin ilk adımı da coşkuyla kutlayacağız. MHP Genel Merkezimizde bizleri misafir eden MHP Genel Başkan Yardımcılarımız Prof. Dr. Edip Semih Yalçın beyefendiye, Sadir Durmaz beyefendiye, Yaşar Yıldırım beyefendiye, İsmail Özdemir beyefendiye, Genel Sekreterimiz İsmet Büyükataman beyefendiye ve Genel Sekreter Yardımcımız Bahadır Bumin Özarslan beyefendiye misafirperverliklerinden dolayı şahsım, teşkilatlarım ve değerli hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin emrinde, Cumhur İttifakı disiplininde el birliği, emel birliği, inanç birliği içinde 2023'de zafer milli iradenin olacaktır” dedi.