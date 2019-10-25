Anne adaylarına ilk ders

Anne ve baba adayları için gebelik dönemine yardımcı olacak bilgileri ve egzersizleri öğretmeyi amaçlayan ‘Gebe Okulu'nda ilk ders yapıldı.

Gebelerin bu süreci sağlıklı geçirmelerini sağlamak, karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgilendirmek, onları sağlıklı bir doğuma hazırlamak ve bebek bakımıyla ilgili ilk bilgileri vermek amacıyla açılan Gebelik Okulu'nda dersler eğitici kadroda yer alan öğretim üyeleri Prof. Dr. A. Aktuğ Ertekin, Prof. Dr. Ayden Özkan Çoban, Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz, Doç. Dr. Emine Gerçek, Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, Dr. Öğretim Üyesi Seher Sarıkaya Karabudak, Uzman Ebe Hanife Kılcı, Öğr. Gör. Nazan Öztürk tarafından 5 haftalık program dahilinde verilecek.

Sağlıklı bir gebeliğin ilk şartının gebelik öncesi hazırlık dönemi olduğunu söyleyen Prof. Dr. A. Aktuğ Ertekin, “Bir anne adayı için kuşkusuz en önemli şey sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek. Bunun yolu da sağlıklı bir beslenmeden, gereken testlerin ve kontrollerin zamanında yapılmasından ve engellenebilecek tüm risklerin ortadan kaldırılmasından geçiyor. Bu işte eşlerin ortak alacağı eğitim sürecinde, birlikte katılım ne kadar çok olursa, hem anne-baba, hem de bebek için çok daha olumlu sonuçlar olacağını düşünüyorum. Bilimsel çalışmalarda görülmüş ki, eğitim alanlarda, normal veya sezaryen doğum ve doğum sonrası süreçte sorunla karşılaşma oranları azalıyor, ailede her şey daha iyi gidiyor, doğum sonrası anne-baba ve bebek ilişkisi çok daha iyi oluyor. Bu bağlamda inşallah bizim de sizlere yararlı katkılarımız olur ve her şey yolunda gider” dedi.

Uzman Ebe Hanife Kılcı ilk derste gebelik öncesi eğitim, gebelikle birlikte vücutta oluşan değişiklikler, gebelikte sık karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konularında, Prof. Dr. A. Aktuğ Ertekin ise doğum öncesi eğitimin önemi, gebelikte doğru davranışlar ve günlük yaşam, gebelik izlemleri, rutin yapılan tetkikler konularında eğitim verdi.