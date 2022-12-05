Anne-Baba Ve Çocuk Eğitim Merkezi'nde ilk ders zili çaldı

Kuşadası Belediyesi tarafından çocukların kişisel gelişimlerine ve ebeveynlerin bilinçlenme sürecine katkıda bulunmak amacıyla kente kazandırılan 'Anne-Baba Çocuk Eğitim Merkezi'nde' atölye ve eğitim çalışmaları başladı. Merkezde ilk gün, 3 ve 6 yaş arası çocuklar için diyetisyen eşliğinde sağlıklı beslenme atölyesi düzenlendi.

İkiçeşmelik Mahallesi'nde bulunan Cafer Kotan Parkı'ndaki Güler Aydın Sosyal Tesisinde Kuşadası Belediyesi tarafından açılan Anne-Baba Çocuk Eğitim Merkezi'nin ilk konukları Kuşadalı minikler oldu. Merkezde düzenlenen sağlıklı beslenme atölyesinde diyetisyenler Aysen Arıcan Öz ve Melisa Akol Demir tarafından 3-6 yaş arası çocuklara önce eğitici ve öğretici materyallerle çeşitli gıdalar hakkında bilgi verilerek dengeli beslenmenin önemi anlatıldı. Besinlerin vücut ve sağlık için önemine değinen diyetisyenler daha sonra çocuklarla beraber kurabiye hamuru hazırladı. Etkinlikle çocuklar el, göz ve koordinasyon becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Çocukların yanı sıra ebeveynler için de hafta içi her gün atölye ve eğitimlerin gerçekleştirileceği merkeze kayıtlar 444 71 14 numaralı telefon üzerinden yapılabilecek.

'Anne-Baba Çocuk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen sağlıklı beslenme atölyesine çocuklarını getiren ebeveynler Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti. Merkezin Kuşadası'ndaki çok önemli bir eksikliği giderdiğini belirten Selin Coşkun, “Burası çok yönlü bir merkez olmuş. Açıldığını duyduğum zaman hemen çocuğumu getirdim. Çocuğum merkezde güven içerisinde diğer akranlarıyla iletişim kurma fırsatı da elde ediyor. Ayrıca çocuklarımızın yanı sıra bizler için de eğitimlerin verilecek olması çok güzel” diye konuştu.