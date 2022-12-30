Anne Baba ve Çocuk Merkezi'nde yeni yıl coşkusu yaşandı

Kuşadası Belediyesi tarafından çocukların kişisel gelişimlerine ve ebeveynlerin bilinçlenme sürecine katkıda bulunmak amacıyla İkiçeşmelik Mahallesi'nde kente kazandırılan 'Anne-Baba Çocuk Merkezi'nde' yeni yıl partisi düzenlendi. Kuşadası Belediye Başkan Vekili ve Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ile Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari'nin de katıldığı etkinlikte minikler gönüllerince eğlendi.

Cafer Kotan Parkı'ndaki Güler Aydın Sosyal Tesisinde, Kuşadası Belediyesi tarafından açılan Anne-Baba Çocuk Merkezi'nde düzenlenen bir yılbaşı partisiyle çocuklar ve aileleri yeni yıla merhaba dedi. Animatörler eşliğinde dans eden minik öğrencilere Kuşadası Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler dağıtıldı. Etkinliğin bitiminde Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan ve Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari tarafından merkezin açılışından bu yana düzenlenen eğitim ve etkinliklere düzenli katılım sağlayan minik öğrencilere katılım belgesi verildi. Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in selamlarını ve yeni yıl için temennilerini minik öğrencilere iletti. Ardından öğrenciler ve aileleri ile birlikte pasta kesildi.