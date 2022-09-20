Anne karnında verilen kanla hayata tutundu

Aydın'da gebeliklerinde kan uyuşmazlığı sorunu yaşayan Arife Aydemir, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) uygulanan ve Aydın'da ilk olma özelliği taşıyan 'anne karnındaki bebeğe göbek kordonundan kan nakli' sayesinde bir kız bebek dünyaya getirdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Arife Aydemir hayatını birleştirdiği Zafer Aydemir ile olan evliliğinden 4 kez gebe kaldı. Gebeliklerinden ilki düşük ile sonuçlandı. 2 erkek çocuk sahibi olan Arife Aydemir'in sonraki gebeliklerinden bir çocuğuna kan uyuşmazlığı dolayısıyla doğum sonrası kan verilerek sağlığına kavuşması sağlandı. 4'üncü kez gebe kalan Arife Aydemir'in son bebeğinde de kan uyuşmazlığı tespit edilince Aydemir çifti ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Fedi Ercan gözetimine giren Arife Aydemir'in anne karnındaki bebeğine Aydın'da bir ilk olma özelliğini taşıyan göbek kordonundan kan nakli işlemi yapıldı. 5 kez tekrarlanan bu özel işlem sayesinde Ceylan Eva ismini verdiği bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getiren Arife Aydemir, "Tüm süreç boyunca hastanedeki herkes bizimle çok iyi ilgilendi, tüm herkesten Allah razı olsun" dedi.

"Öneri üzerine ADÜ'ye geldik"

Daha önce bebeklerinin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle çok zorluk çektiklerini ve öneri üzerine ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne geldiklerini belirten anne Arife Aydemir, "İlk anne karnında bebeğim düştü. Daha sonra Allah nasip etti ve 2 erkek evlat sahibi oldum. Onların durumları da gayet iyi. Daha önceki bebeklerimizde olduğu gibi bu bebeğimizde kan uyuşmazlığı dolayısıyla sorunlar yaşıyorduk. Bizi Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne göndererek Fedi hocayı önerdiler. Biz de kendisine gelerek muayene olduk ve durumu anlattık. Sonrasında kendisi sağ olsun bizimle çok güzel ilgilendi ve çocuğuma 5 kere anne karnındayken kan verildi. Doğduktan sonra da 27 gün yoğun bakımda kaldı. Bu süreçte de 2 kez daha kan verildi. Şu anda çok şükür gayet sağlıklı ve yoğun bakımdan çıktı. Artık bundan sonra normal kontrolleri var. Şimdilerde 2 buçuk aylık oldu. Tüm süreç boyunca hastanedeki herkes bizimle ilgilendi, tüm herkesten Allah razı olsun" dedi.

"Gördüğü rüyadan etkilendi, bebeğinin adını Ceylan koydu"

Gebelik döneminde gördüğü bir rüyadan etkilenerek bebeğinin adını Ceylan Eva koyduğunu ifade eden anne Aydemir, "Buraya geldiğimde sonuçlar iyi çıkmadığı için çok üzülmüştüm. Fedi hocanın yanından eve döndükten sonra bir rüya gördüm ve çok etkilendim. Rüyamda kızımı yavru bir ceylan olarak gördüm ve bana 'benim adım Ceylan ve ben çok güçlüyüm' demişti. Biz de gördüğüm bu rüya üzerine kızımın adını Ceylan Eva koyduk" diye konuştu.

"Anne karnında 5 kere kan vererek hayata tuttuk"

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Dr. öğretim üyesi Fedi Ercan ise, "Bebeğimize bundan yaklaşık 2 ay önce anne karnındayken 5 kere kan vererek hayata tutunmasını sağladık. Bebeğimiz Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanemiz ve kliniğimiz adına çok kıymetli bir bebek. Anne karnındaki bir bebeğe kan nakli işlemi Aydın'da ilk defa yapılıyor. Perinatoloji olarak bilinen riskli gebelik uzmanları tarafından icra edilen özel bir işlem. Göbek kordonundan erişkinde verilen kana benzer ama tabi ki oldukça dikkat gerektiren bir durum. Bu işlem bebeğin anne karnında hayata tutunmasını sağlıyor. Bebeğe eğer bu kan verilmezse anne karnında maalesef su toplayıp vefat ediyor. Türkiye'de bu işlemi perinatologlar yani yüksek riskli gebelik uzmanları yapıyorlar. Kan uyuşmazlığı olan annelerin bir kısmında bu işlem gerekiyor. Ailemiz daha önce de bir çocuğu kan uyuşmazlığı nedeniyle etkilenen ve anne karnında olmasa da doğum sonrası yoğun bakımda bebeğine kan verilen bir ailemiz. Bu işlemi de başarıyla gerçekleştirdiğimiz ve bebeğimizin sağ salim dünyaya gelmesinden dolayı çok mutluyuz. Hematoloji hocamızın da sağ olsun kanın hazırlanması aşamasında ve ameliyathanede kan transfüzyonu sırasında büyük emekleri var. Doğum sonrasında da yeni doğan ekibimiz bebeğimizi 27 gün takip etti. Doğumdan sonra da 1 kere kan nakli ihtiyacımız oldu. Bebeğimiz şimdi sağlıklı ve çok mutluyuz" ifadelerini kullanarak, riskli gebeliklere karşı uyardı.

"Aydın'da bir ilk olmaktan mutluyuz"

Aydın'da bir ilki başarmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş ise şunları dile getirdi: "Aydemir ailesinin mutluluğu bizleri de mutlu ediyor. Bugün annemiz bebeğini sağlıkla kucağına alabiliyorsa bu hastanemizin güzel bir ekip çalışmasının ürünüdür. Fedi hocamız bebeğimizin anne karnındayken kan uyuşmazlığına bağlı sıkıntılarını fark edip oldukça zor olan ve Aydın'da ilk kez uygulanan anne karnındayken kan transfüzyonunu gerçekleştirdi. Bu işlem bebeğimizin anne karnında olduğu dönemde 5 kez tekrarlandı. Ama tabi olay sadece bundan ibaret değil. Bebeğimize verilmiş olan bu kanın hematoloji birimimiz tarafından bir takım ayrı ve farklı işlemlerden bebeğe verilebilir hale getiriliyor. Bu anlamda Hematoloji Anabilim Dalımızın da bu süreçte büyük katkısı var. Anne doğumun yaptıktan sonra bebeğimiz 1 aya yakın bir süre de yoğun bakım ünitemizde takip edildi. Yenidoğan Yoğun Bakım ekibimizin de bu olayda katkısı çok büyük. Son olarak bebeğimizi 1 ay önce de sağlıklı bir şekilde taburcu ederek evine uğurladık. Bugün de rutin kontrol için burada bulunuyorlar. Bebeğimizi sağlıklı ailesini de mutlu görmek hem ekip hem de yönetici olarak beni çok mutlu etti. Böyle güzel bir işe imza atan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."