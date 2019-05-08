Anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi verildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, sağlık personeline yönelik 'Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlık Uygulama Eğitimi' düzenlendi.

Anne sütü ile beslenmenin desteklenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kurumları” Programı yürütülüyor. Bu kapsamda Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün anne sütü eğitimcileri Bahar Deveci Eren ve Kader Işık tarafından Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda 13 sağlık personeline yönelik, “Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Uygulama Eğitimi” düzenlendi. Eğitimciler katılımcılara anne sütünün önemi ve emzirme ile ile ilgili çeşitli bilgiler verildi. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi.