Annelerden Otizmli çocuklara özel sınıf

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, ‘Mutlu olmak her çocuğun hakkıdır' sloganıyla bu kez Otizmli çocuklara el uzatan ‘Nazilli Bayanları' isimli sosyal medya grubu üyeleri bir okulda otizmli çocuklar için özel sınıf açtı.

Okulun atıl haldeki kantinini A'dan Z'ye yeniden dekore ederek Otizmli çocukların kullanacağımı eğitim yuvasına dönüştüren kadınlar büyük takdir topladı.

Nazilli Yavuz Selim İlkokulu içerisinde bulunan Otizm Sınıfının çocuklar için hizmete açılması mutluluğunu ise Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, CHP İlçe Başkanı Serkan Sevim, MHP İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, Nazilli Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Tayfun Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, Okul Müdürü Lütfi Kartal ve otizmli çocukların eğitimleri için birlik olan Nazilli Bayanları isimli sosyal medya topluluğuna üye yardımsever bayanlar birlikte paylaştı. Zeybek gösterilerinin ardından özel eğitim sınıfının açılmasında emeği geçenlere plaket takdim edildi. Daha sonra sınıfın açılış kurdelesi hep birlikte kesilerek özel eğitim sınıfı gezildi.

Büyük bir coşku ile halk oyunları eşliğinde açılışı gerçekleştirilen Otizm Sınıfında hafif düzeydeki Otizmli çocukların eğitim göreceğini ifade eden İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, “Nazilli Bayanları isimli sosyal medya grubu tarafından altyapısı ve mefruşatı yapılan özel eğitim alt sınıfının açılışını yaptık. Özellikle böyle sosyal sorumluluk projeleri kapsamında vatandaşlarımızın ve grupların eğitime katkısı çok önemli. Bunu çok önemsiyoruz. Böyle bir etkinliği gerçekleştirdikleri için grubun yönetimine ve üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat engin Özcan, kadınların baş tacı olduğunu ifade ederek, “Kadınlar için hazırlanan mikrokredi töreninden sonra şimdi de otizm sınıfını birlikte açtık. Okulumuzda önemli bir eksikliği giderdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Engelli vatandaşlarımızla ilgili sosyla projelerde herkesin yanında olacağımızı söylemiştik. Kendi projelerimizle birlikte halkımızın projelerine de destek olacağız. Kendi bünyemizde bir engelli birimi oluşturacağız. Bu şekilde de daha profesyonel şekilde engelli vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız” dedi.

Nazilli bayanları olarak birçok sosyal projede bulunduklarını ifade eden ve sayıları 50 bine ulaşan sosyal medya grubu adminlerinden Bahar Beşer Deveci, “Uzun süredir çalışmasını sürdürdüğümüz Yavuz Selim İlkokulunda düzenlemiş olduğumuz Otizmli çocuklarımız için özel bir sınıf hazırladık. Bu sınıf en güzel adımlarımızdan biri oldu. Grup içindeki birçok arkadaşımızın yardımı ile bunu başardık. Özel öğrencilerimizin bu sınıfa ihtiyaçları vardı. Ve her devlet okulunda da bu tür özel sınıfların olmasını talep ediyoruz. Çünkü devlet okullarında bu tür özel çocuklarımız için yeterli sayıda özel sınıf yok. Bunun gibi sosyal projelere halkımızın destek vermesini diliyorum. Yüreği bizim gibi olan ve emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum” dedi.