Antepli depremzede hayvancılara Aydın'dan 20 ton yem desteği

Kahramanmaraş Depremi'nin yaraları sarılmaya çalışılırken, ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da vatandaşlar tek yürek oldu. Bu çerçevede afet bölgelerindeki hayvancılık işletmeleri için Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde harekete geçen Aydınlı üreticiler ve birlikler de afet bölgelerine yem desteği vermeye devam ediyor. İlk etapta üretici ve birlikler tarafından hazırlanan 50 ton yem afet bölgesine ulaştırılırken, geçtiğimiz gün de yine üretici ve birliklerin el birliği ile hazırlanan 25 tonluk yem desteği afet bölgelerine gönderilmişti. Son olarak Bozdoğanlı üreticiler de hazırladıkları 20 ton kesif yemi Gaziantep'teki afetzede üreticiler için gönderildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Aydın'dan afet bölgelerine destek devam ediyor. Bozdoğan Süt Üreticileri Birliği tarafından üyeleri adına 20 ton kesif yem deprem bölgesine (Gaziantep) gönderildi. Bozdoğan Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu nezdinde tüm üye yetiştiricilerimize teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.