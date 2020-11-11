Antik kent ve mezarlıklar hariç Aydın kırmızıya büründü

Sağlık Bakanlığı'nın Korona virüs bilgilerini içerisinde barındıran 'Hayat Eve Sığar' uygulamasındaki Aydın'ın yoğunluk haritası vatandaşları tedirgin etti. Efeler ilçesinde bulunan Tralleis Antik Kenti ve mezarlıklar hariç ilçedeki tüm alanlarda yoğunluk olduğu görüldü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını insan yaşamını tehdit etmeye devam ediyor. Dünya genelinde bir çok ülkede salgınını için çeşitli kısıtlamalar ve denetimler gerçekleştirilirken, ülkemizde de virüsün önüne geçilmeye çalışılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında Türkiye geneli Korona virüs yoğunluk haritası da vatandaşlarla paylaşılarak durumun ciddiyeti gözler önüne seriliyor. Ülke genelinde belirli bölgelerde yoğunluk yaşanırken, Korona virüsün en fazla görüldüğü illerden biri de Aydın oldu. Aydın'ın Efeler ilçesi de yoğunluk haritasında ilk sırada yer aldı. Çeşitli renklerle renklendirilerek yoğunluk haritası belirlenirken, en riskli bölgeyi belirten kırmızı renk neredeyse Efeler ilçesinin tamamını kapladı.

O bölgeler hariç her yer kırmızı

Efeler ilçesindeki yoğunluk haritası vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Tralleis Antik Kenti ve mezarlıkların bulunduğu bölgeler hariç tüm ilçe Korona virüs testi pozitif çıkan yada virüslü vatandaşlarla temaslı olduğu tespit edilerek karantinaya alınan kişilerin adreslerinin bulunduğu bölgelere göre hazırlanan yoğunluk haritasındaki kırmızı renk durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.