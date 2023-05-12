Antik kenti ziyarete gelen öğrencilere hayvan ve doğa sevgisi anlatıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Karacasu ilçesindeki Afrodisias Antik Kenti'ni ziyarete gelen öğrencilere hayvan ve doğa sevgisi anlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından, Karacasu ilçesinde vatandaşlara yönelik olarak çevre ve doğa sevgisi, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile kültür ve tabiat varlıklarının korunması konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. Afrodisias Antik Kenti'ni ziyarete gelen okul öğrencilerine de çevre doğa ve hayvan sevgisi aşılanması için çocuklarla birlikte besleme yapılarak, öğrencilere jandarma boyama kitabı dağıtıldı.