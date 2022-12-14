Antik kentte kaçak kazıya jandarma baskını

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri tarafından Aydın'ın Çine ilçesindeki Alabanda Antik Kenti içerisindeki bir tarla içerisinde kaçak kazı yapan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt Mahallesi Alabanda Antik Kenti içerisinde İ.A. isimli şahsın tarımsal ürün ektiği tarlanın içerisinde 2 metre derinlik ve 1,5 metre genişliğinde tarihi eser aramak amacıyla kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Olay yerinde kazı malzemeleri ele geçirilirken, yapılan çalışmalar çerçevesinde olay yerinin yaklaşık 400 metre ilerisinde bir araç içerisinde tarihi eser kaçakçılığından suç kaydı bulunan A.A. (44) isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.