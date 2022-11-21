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Antik kentte kazdıkları çukurun içinde yakalandılar

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde tarihi eser kaçakçıları antik kentte kazdıkları çukurun içinde suçüstü yakalandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tarihi eser kaçakçıları antik kentte kazdıkları çukurun içinde suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Başaran Mahallesi Asar mevkiinde bulunan Antiochia antik kentinde ( 1. Derece Sit Alanı) oluşturulan özel ekip tarafından kaçak kazı yaparak tarihi eser arayan Ç.Y., A.S., B.Ç. M.K. isimli şahıslar kazı malzemeleri ile beraber kazdıkları çukurun içerisinde kıskıvrak yakalandı. Bölgede yapılan aramalarda 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet çekiç, 1 adet murç, 1 adet makara ve 1 adet halat bağlı kova ele geçirildi. Yakalanan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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