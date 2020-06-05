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Antik kentte müzik şenliği yapılacak

Efeler Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Tralleis Antik Kenti’nde düzenlediği etkinlikle çevre temizliği gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Tralleis Antik Kenti'nde düzenlediği etkinlikle çevre temizliği gerçekleştirdi.


Düzenlenen etkinlikte, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdür Yardımcısı Arkeolog Erkan Dede, Tralleis Antik Kenti hakkında Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ve katılımcılara bilgiler verdi. Başkan Atay, Danimarka Kopenhag'daki Milli Müzede sergilenen dünyanın ikinci notalı anıt mezar taşı olan Seikilos Anıtı'nın ait olduğu topraklara iadesi için gerekli girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.


5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Son zamanlarda Efeler ilçesi, jeotermallerle anılmaya başladı. Jeotermaller çevremize, havamıza, suyumuza, toprağımıza, bitkilerimize ve hayvanlarımıza çok büyük zararlar vermekte. Tüm bu zararların olmaması için büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelemizde her zaman çalışmalarımızı destekleyen Efeler halkına, özellikle de kadınlara çok teşekkür ediyorum. Bize bırakılan tarihi eserleri, doğayı, bizden sonraki nesillere de sağlıklı bir şekilde, onların da güzel bir çevrede yaşamalarını sağlayacak bir ortam hazırlamakla sorumluyuz” dedi.

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