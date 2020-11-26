Aort damarları yırtılan kardeşler ADÜ'de gerçekleşen ameliyatlarla hayata tutundu

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olan iki kardeş hayata tutundu.

Aydın'da yaşayan Mümtaz Tekinsoy ve Mustafa Tekinsoy kardeşler bir yıl arayla, ADÜ Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde aort damarı yırtılması tanısıyla ameliyat olarak iyileştiler. Ölümle burun buruna gelen Tekinsoy kardeşler ameliyatları sonrası birbirlerinin başında bekleyerek iyileşme sürecinde yardımcı oldular. Dr. Öğr. Üyesi Selim Durmaz, ”Aort damarı yırtılması, toplumda yüz binde 2-3 oranında karşılaşılan bir durum. Bu durum tespit edildiğinde acil olarak ameliyata almamız gerekiyor. Çünkü ameliyat edilmediği takdirde bu hastaların 24 saat içinde yaklaşık yarısı kaybediliyor. Ameliyatlar oldukça riskli ve deneyim gerektiren ameliyatlar. Merkezimizde 20 yıldan uzun süredir bu ameliyatları başarı ile gerçekleştiriyoruz" dedi.

Aort yırtılması nedeniyle 1 yıl kadar önce Dr. Selim Durmaz tarafından ameliyat edilerek şifa bulduğunu söyleyen Mümtaz Tekinsoy, “Göğüs ve sırt bölgesinde ani başlayan ağrı şikayetiyle hastaneye gelmiştim. Daha sonra ameliyat oldum ve iyileştim. Kardeşimde de aynı şikayet ortaya çıkınca şüphelendik ve hiç beklemeden üniversite hastanesine getirdik“ diye konuştu.

Hastalığın ailesel özellik gösterebileceğini ifade eden Doç. Dr. Tünay Kurtoğlu, “Acil serviste Mustafa Bey'i gördük. Kendisi, bize şikayetlerini anlattı ve kardeşinin aort yırtılması için hastanemizde ameliyat olduğunu söyledi. Bu hastalık ailesel özellik gösterebiliyor. Bu tip bir rahatsızlık nedeniyle ameliyat edilen hastaların birinci derece yakınlarında da görülebiliyor. Erken teşhis ve ameliyat hayat kurtarıcı oluyor“ ifadelerini kullandı.

Ameliyat olarak iyileşen Mustafa Tekinsoy doktorlar başta olmak üzere tüm personele teşekkür ederek, “Şifa bulduğum için emek veren tüm hastane personeline ve doktorlarıma teşekkür ediyorum. Ameliyat olurken daha önce, ben kardeşimi beklemiştim, ben ameliyat olurken de o bekledi" dedi.

Her iki hastanın da operasyonunda bulunan Arş Gör. Dr. Ömer Faruk Rahman ise “Bu tip ameliyatlar kliniğimizde oldukça sık yapılıyor, çevre illerden sevk ile acil hasta aldığımız da oluyor. Ben de hem bu ameliyatlar konusunda eğitim alma fırsatı bulduğum için hem de üst üste ameliyat ettiğimiz, aynı aileden iki hastamız iyileştiği için çok mutluyum" diye konuştu.