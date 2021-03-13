Apartman toplantısında komşular kavga etti: 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde toplantı yapan apartman sakinleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Girne Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir apartmanın sakinleri apartmanlarına yapılacak bir tadilat için bir araya geldi. Toplantıda henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bir şahıs yanında bulunan falçata ile tartıştığı şahsı ve kavgayı ayırmak isteyen başka bir şahsı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralayarak kaçtı. Olay üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay sonrası kaçan şüpheli polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.