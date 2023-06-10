Apartmanda çıkan yangın korkuttu

Aydın'ın Didim ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Dairede kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangın sonrası daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Didim ilçesi Efeler Mahallesi 1328 Sokak üzerindeki bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden dumanların yükseldiğini fark eden diğer vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Amirliği ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın esnasında dairede kimsenin olmadığı öğrenilirken, kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı. Yangın, vatandaşlara korkulu anlar yaşatırken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları gerçekleştirirken, apartman dairesi yangında kullanılmaz hale geldi.