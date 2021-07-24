Apollon takı stantlarına ilgi devam ediyor

Aydın'ın Didim ilçesinde binlerce yıllık Apollon Tapınağı'nın bulunduğu sokağa kurulan Apollon Takı Stantları vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile karşılandı.

Didim Belediyesi'nin katkılarıyla, Didim'de binlerce yıllık Apollon Tapınağı'nın yan sokağında kurulan Apollon Takı Stantları vatandaşların ilgi odağı oldu. Zanaatkar kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiği Apollon Takı Stantları, kente gelen yerli ve yabancı misafirler tarafından ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Apollon Takı Stantlarına yer açan zanaatkar kadınlar ürünlerin sergilenmesi ve ekonomik katkı sağlanması için böyle bir imkânı sağladığından dolayı Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a teşekkür etti. 9 günlük bayram tatili için Didim'e gelen yerli ve yabancı misafirler Apollon Tapınağı'nın yanına açılan Apollon Takı Stantlarını gezme fırsatı buldular. Stantlarla ilgili memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, böyle güzel bir etkinlik gerçekleştirdiği ve kadınlara her alanda imkan tanıdığı için Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a teşekkür ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi.