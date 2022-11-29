Araç lastiklerini keserek zarar veren şüpheliyi kameralar yakalattı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir şahsın park halindeki aracının 3 lastiğini keserek zarar veren şüpheli jandarma ekipleri tarafından çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu tespit edilerek yakalandı.

Olay, Karacasu ilçesi Alemler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. isimli şahsın park halindeki aracının 3 lastiği kesilerek zarar verildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri konuyu aydınlatmak için çalışma başlattı. Asayiş ekipleri olay yerini gösteren kameraları inceleyerek şüpheliyi tespit etti. M.B. isimli şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.