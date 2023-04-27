Araçlar yağmur sularının içinde kaldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece saatlerinde etkili olan ve 45 dakika süren sağanak yağış sonrası çevre yolunda bazı araçlar yağmur sularının içinde kalırken, araç sahipleri ise çaresizce araçlarının kurtarılmasını bekledi.

Meteorolojinin Aydın için kuvvetli yağış uyarısının ardından Kuşadası'nda akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. İlçe genelinde etkili olan sağanak yağış 45 dakika boyunca etkisini gösterirken, bazı yollar göle döndü. Çevre yolunda ise iki otomobil biriken yağmur sularının içine gömüldü. Araç sürücüleri ise araçlarını kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Araç sahipleri yarı bellerine gelen suda dakikalarca otomobillerinin kurtarılmasını bekledi.

Bölgeye gelen bir trafik polisi ise tıkanan yağmur suyu kanalını açmak için uğraş verirken, suya gömülen araçları kurtarmak için bir iş makinesi yardıma koştu.