Aralarında 10 yıl hapis cezası olan 23 aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 'yunus' olarak bilinen motosikletli polis timleri tarafından aralarında 10 yıl 6 ay 25 gün hapis cezasının bulunduğu toplam 23 şahıs yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve 'yunus' olarak bilinen motosikletli polis timi halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, yunus ekiplerinin son günlerde yapmış olduğu çalışmalarda; aralarında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 10 yıl 6 ay 25 gün ve hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan şahsılarında olduğu toplam 23 aranan şahıs yakalandı. Öte yandan 2 şahıs uyuşturucu ticareti yaparken suç üstü olmak üzere toplam 4 şahıstan değişik miktarlarda narkotik maddeler ele geçirildi. 2 şahıs hırsızlık yaparken suçüstü yakalanırken, 2 adet de ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.