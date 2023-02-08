Arama kurtarma çalışmalarına EFAK'tan önemli destek

Efeler Belediyesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Efeler Belediyesi Arama Kurtarma (EFAK) timi, afetin vurduğu Malatya'daki enkaz çalışmalarına önemli katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde binlerce can kaybına ve büyük hasara yol açtı. Efeler Belediyesi, afetin ilk anından itibaren başlattığı çalışmalarla depremzedelerin yanında oldu. Arama-kurtarma çalışmalarına katılmak için yola çıkan tam donanımlı ekipmana sahip, 11 kişilik profesyonel ekipten oluşan EFAK timi, depremden etkilenen illerden biri olan Malatya'ya ulaştı. Can kayıplarının ve hasarın yoğun olarak yaşandığı ilde vakit kaybetmeden çalışmalara başlayan EFAK, Battalgazi ilçesindeki Hacı Abdi Mahallesi Ancarlı Sokak'ta bulunan göçük bir binaya ilk müdahalede bulundu. Ekipler, bu adresteki çalışmalarını tamamladıktan sonra enkaz altındaki diğer vatandaşlara el uzatacak. EFAK, 2020 yılındaki İzmir Depremi'nde kurtarma faaliyetlerine katılmış ve bölgede başarılı çalışmalar gerçekleştirmişti.